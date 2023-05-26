6月26日是国际禁毒日。毒品危害之大，人尽皆知，有识之士无不坚决抵制。

6月26日是国际禁毒日。毒品危害之大，人尽皆知，有识之士无不坚决抵制。

人们对毒品的认知过程是渐进的、曲折的，古人走过不少弯路。魏晋至盛唐时期，很多人无知无畏，把毒品当补品，服用上瘾，“五百年间，死者数十百万”，教训惨痛。就连洛城名士嵇康、美男子何晏等人，都因“年少无知”食用过，备受折磨，身心憔悴。今天，咱们就聊聊古人吸毒、识毒、禁毒之事。

魏晋服五石散成风

中国最早吸毒的人是谁？鲁迅先生提名魏晋美男子何晏。在演讲稿《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中，鲁迅把何晏奉为“吃药的祖师”，说此人吃药上瘾，离了五石散简直活不成。

五石散又名寒食散，相传是汉代名医张仲景研制的，起初用于治疗伤寒病。据古籍记载，其主要成分是石钟乳、石硫黄、白石英、紫石英、赤石脂等矿石末。汉魏时期的人好修仙炼丹，认为服用五石散能延年益寿。

何晏是曹操的继子兼女婿，皮肤白皙，浮华高调。曹操之子曹丕定都洛阳后，何晏贵为皇亲国戚，在洛阳城里养尊处优，闲来无事，空虚无聊，渐渐吃上了五石散。

《世说新语》里说，何晏吃了几次五石散，发现这玩意儿不但能缓解病痛，还让人神清气爽、心情舒畅，于是就把药方改动了一下，当补品吃起来了，且逢人就推荐，说此药能使人精神焕发、面色红润，一口气跑好几里不喘粗气。

魏晋社会风气浮华，流行攀比、炫富，贵族带头，众人不辨香臭全然效仿。有人公然表演服散的丑态，哗众取宠。

《太平广记》里说，某男子当众打滚。旁人问他：“你咋了？”答：“我服药了！”又问：“何时服药？”答：“昨天在米中偶然得石，就吃了，不想今日发作。”众人大笑——这蠢货居然把碎石当五石散。

吃五石散是会上瘾的，在地上打滚确实是药瘾发作后的表现，服散者得饮温酒方可缓解上瘾症状。

按魏晋礼法，居丧期间不应饮酒，然而洛城名流服散成瘾，不顾礼法，为亲人守丧时仍然喝酒。《抱朴子》记载，当时很多地方的人服丧时聚众酗酒，声称“此京洛之法也”，洛阳人可以，我们为啥不可以？

帅哥服药变“衰哥”

是药三分毒，五石散的毒副作用很大。它和后世流行的大麻、鸦片一样，在医生手中是止疼良药，但若落到瘾君子手里，就会变成害人的毒品。

史载，五石散药性燥烈，服后浑身发烧，异常兴奋(名曰“石发”)，须脱衣、边走边咆哮，并吃冷食、以冷水浇身、饮温酒以发散药性。

“竹林七贤”领军人物嵇康，有才有貌，洒脱不羁，偏偏好服五石散。他经常引颈长啸，而且十天半个月不洗澡，身上生虱子，当众挠痒痒。

不是帅哥不讲卫生，而是帅哥服药后皮肤变得很脆弱，搓背像扒皮，不敢洗澡。

据鲁迅先生推论，魏晋名士着宽袍大袖，皆因服食五石散所致：服药后皮肤易磨破，非穿宽袍大袖不可，看似飘逸，“其实他心里都是很苦的”。

嵇康本来长得高大英俊，却因服药变得邋里邋遢；何晏本是洛城著名的花美男，却因服药越变越丑，形容枯槁。帅哥变“衰哥”，真叫人惋惜！

服五石散等于慢性自杀

据文献学家考证，五石散“杀人之烈，较鸦片尤为过之”。然而，受认知水平局限，古人起初认识不到五石散的危害，错把毒品当补品，代价惨痛。

西晋名臣裴秀，服散后错饮冷酒，一命呜呼。

“竹林七贤”之一王戎，毒瘾发作，掉进了茅坑——对爱面子的人来说，这恐怕比死还难过。

坊间传说，王戎是西晋洛阳城的大富豪，可他特别小气，抠门抠到骨头缝里，只有在买五石散时不惜钱，三天两头服药。

西晋末年天下大乱，王爷们夺权篡位，斗得你死我活。齐王司马冏被围攻，王戎建议司马冏撤军投降。司马冏(一说其谋士)大怒：“投降的王爷哪个有好下场？你到底跟谁一伙儿？”

王戎见王爷发火，有点紧张，吓得跑出去上厕所，不料五石散药力发作，他掉进了茅坑。司马囧命人将王戎捞上来，见他浑身屎尿，臭不可闻，赶紧把他送回了家。

洛阳医学家皇甫谧算是较早认识到五石散危害的。皇甫谧患风痹症，曾服食五石散以减缓病痛，越吃身子骨越虚弱，竟至耳聋。他提醒众人：五石散有毒，服药须谨慎。然而当时的人根本不听他的，以致于“自魏正始至唐天宝，五百年间，死者数十百万”。

唐代“药王”孙思邈在《备急千金要方》中提到，“五石散大猛毒”，若不懂医理胡乱服食，轻则癫狂，重则丧命。他规劝世人，珍爱生命，见到五石散的药方赶紧烧掉，别留着它害人。

唐代往后，大伙儿终于认识到了五石散的危害，渐渐不再服用。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）