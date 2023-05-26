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洛阳甜瓜“顶呱呱”国际大奖抱回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:46

　　近日，在第七届国际瓜类作物学术大会上，来自孟津区的洛阳市农发农业科技有限公司选育的甜瓜新品种“白皮脆”，以甜瓜组第一名的成绩荣获优秀新品种奖。

　　国际瓜类作物学术大会是由国际园艺学会发起的国际性学术会议，每4年举办一次，是世界上最具权威性的瓜类作物学术大会。第七届国际瓜类作物学术大会日前在郑州举办，主题为“瓜类作物营养和人类健康”。

　　在大会甜瓜组评选中，专家团要通过对参选品种抗病性、商品性、一致性等26个主要技术经济指标进行综合评比，在866个品种内选出38个推荐品种。最终，由洛阳市农发农业科技有限公司选育的甜瓜新品种“白皮脆”以甜瓜组第一名的成绩获得优秀新品种奖。

　　“白皮脆”何以脱颖而出？洛阳市农发农业科技有限公司负责人朱忠厚介绍，“白皮脆”母本为优质早熟薄皮甜瓜，父本为抗病高产厚皮甜瓜，杂交后的新品种二者优点兼具。“白皮脆”除具有早熟、高产、抗病、耐储运、肉厚、脆甜、果形好等突出特点外，成熟标志明显，方便种植户及时采收。

　　“白皮脆”在全国不同地域、不同环境对比试验中，均表现优异。数据显示，在同等条件下，“白皮脆”比同类型品种早熟5天至7天，比对照品种增产8%，成熟后在正常室温下存放7天至8天商品性状仍然良好，且重茬种植抗病性好。

　　延伸阅读

　　近年来，朱忠厚团队培育出的西瓜、甜瓜等新品种和瓜类嫁接砧木等配套栽培技术已在河南省内外累计应用近400万亩，净增经济效益超15.6亿元。去年，洛阳市农发农业科技有限公司承担了2022年洛阳市孟津区小果型西瓜绿色优质高效生产项目，试验示范、技术培训和指导推广工作如期完成，且超额完成了项目确定的各项技术经济指标，带动种植户增收7245万元，同时减少使用化学农药与化肥12万公斤。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 张满仓)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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