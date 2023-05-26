栾川县：“百村千宿”山水间

伴着夏风，走进栾川，山水朗润、田园秀美。各具特色的民宿与青山绿水相映成趣，带给住客全新的体验，带给乡村全新的前景。

栾川民宿（资料图片）

伴着夏风，走进栾川，山水朗润、田园秀美。各具特色的民宿与青山绿水相映成趣，带给住客全新的体验，带给乡村全新的前景。

旅游方式迭代后，民宿经济顺势而起。2022年9月，栾川县面向全国发布“百村千宿”招募计划。

聚人才、引资本、强运营，一时间社会各方力量云集栾川，激活了栾川民宿经济“一潭春水”。

“随着人们生活品质的提高和消费升级，我们发现高端民宿入住率更高、效益更好。”河南山人行文旅公司联合创始人王文俊说。栾川县有着得天独厚的度假资源、景区流量优势，河南山人行文旅公司计划在栾川打造“山的礼物”中原高端民宿知名品牌。

按照高品质定位的要求，自2022年以来，栾川县坚持运营前置理念，通过整合产业发展资金、包装专项债、借助政府平台融资撬动社会资本等，招引15个民宿高端品牌扎堆布局，进一步打造栾川高端民宿品牌。

“坚持高品质定位，同时要走集群式发展路径。”栾川县委常委、宣传部部长，副县长孙欣欣说，相对于单体民宿，发展民宿集群对栾川县拓展消费客群、优化配套设施、完善服务体系、提升接待业品质和塑造目的地品牌具有重要意义。

河南山人行文旅公司已在栾川布局运营了隐心谷、鸾鸟隐宿、欢野星河谷营地、隐山塘等5个民宿集群项目。

栾川县实施“百村千宿”计划，无论是重点项目安排，还是引资引才方向，都把打造民宿集群作为重中之重来衡量和部署。其中，潭头镇官邸溪谷民宿综合体、潭头镇拨云岭村有朵云精品民宿、重渡沟示范区北乡秘境花园民宿集群、白土镇阳岭·半山岚境微度假综合体等5个项目将于7月开业运营；裸心岭度假村、过云山居、大乐之野宿集等8个民宿集群将于近期陆续开工。今年，该县新增民宿集群8个、精品民宿50家。