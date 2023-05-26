洛阳“夫妻档”教练闪耀省运会

昨日，省十四运会青少年竞技组赛艇皮划艇比赛进入最后一个决赛日，洛阳队一天之内夺得7枚金牌，令人刮目相看。在领奖台上，来自洛阳的殷效辉和武丹丹这对“金牌教练”，多次夫妻同框，成为本届省运会上一道亮丽的风景线。

昨日，省十四运会青少年竞技组赛艇皮划艇比赛进入最后一个决赛日，洛阳队一天之内夺得7枚金牌，令人刮目相看。在领奖台上，来自洛阳的殷效辉和武丹丹这对“金牌教练”，多次夫妻同框，成为本届省运会上一道亮丽的风景线。

在本届省运会上，同为40岁的殷效辉和武丹丹训练的洛阳队运动员在划艇项目上夺得6枚金牌，占洛阳队金牌总数的55%，帮助洛阳队夺得皮划艇项目奖牌、积分双料第一。

殷效辉和武丹丹是在省队相识相知的。1999年，因为成绩优异，已在洛阳市重点体校学了两年皮艇的武丹丹被选拔进省专业队。没多久，殷效辉也进入了省队。当时女子皮艇和男子划艇的比赛时长接近，两支队伍就经常在一起训练，两人逐渐熟络起来。在省队期间，两人分别参加了省九运会皮划艇项目比赛，还曾站在全国锦标赛的冠军领奖台上。

武丹丹退役后回到洛阳，成为一名皮划艇教练。殷效辉则继续以队员兼教练的身份在省队工作。两人结婚后，为了各自的事业，一直过着牛郎织女般的生活。2014年，武丹丹生下一对可爱的孪生女儿，殷效辉来到洛阳市重点体校工作，夫妻俩开始并肩战斗。

“划艇项目很苦，夏天顶着40℃的高温训练，经常晒爆皮。数九寒冬穿着薄薄的训练服，船桨带起的水花洒在头上，几分钟就冻成冰棍。翻船落水，更是常事。”武丹丹说，除水上技巧训练艰苦之外，每周几次长跑训练，距离都不短于16千米；至于力量训练，每次的训练量仅次于举重项目；还有长期集训导致的思乡之苦……种种因素，让划艇这个普及度不高的项目面临人才短缺难题，一些天赋高的队员会因训练苦而半途放弃，每次都让武丹丹黯然神伤。

如今，殷效辉和武丹丹工作中配合非常默契：殷效辉主要负责人才选拔和训练，心思缜密的武丹丹在辅助训练之余，承担队伍管理、心理疏导和后勤保障等工作。

近8年来，夫妻俩分工明确，取长补短，事业上取得了丰硕的成果：他们训练的队员，帮助洛阳市皮划艇队连续7年位居河南省锦标赛积分榜第一。在河南省划艇队里，夫妻二人输送的队员占了一多半，吴燕鸽、王佳宝、何鹏阁还进入了国家集训队的名单。

为了备战本届省运会，夫妻俩已经连续3年没放假了，过年都是在水上训练中度。7月，新一批学员即将报到，夫妻俩要抢抓暑假窗口期，教学员们游泳、划艇技巧、落水自救脱困……外人眼中枯燥乏味的训练，他们甘之若饴，正是因为对皮划艇项目深深的热爱。

殷效辉说，如今，洛阳的训练条件和早年间相比有了很大的改善，希望尽己所能，做好传帮带，让洛阳的皮划艇事业后继有人，让优秀选手们登上更高的领奖台。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）