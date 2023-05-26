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今日起，洛阳市18.8万余名考生参加中考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:19

　　今日至28日，全市18.8万余名初二、初三考生奔赴中考考场。

　　为帮助考生顺利入场，昨日16时30分至17时30分，我市考生已凭准考证到考点踩点，提前熟悉考点情况和进场流程。

　　连日来，我市多所初中举行送考活动，为考生助力。在市五十中，班主任为考生送上可乐(心情可乐)、粽子(一举高中)等饱含美好寓意的礼物；在市关林初级中学的毕业典礼上，老师们在扇子上写下祝福语，当作毕业礼物送给学生；龙城双语初中举行送考仪式，老师列队为考生击掌加油……

　　每年中考，总有考生慌乱之中忘带或丢失准考证。“别担心，不会影响考生考试。”市教育考试中心相关负责人说，如果考生在考前找不到准考证，可先联系带队老师和考点工作人员，确系本场考生，经主考批准，可以先进考场参加考试。

　　随后，带队老师会联系考生家长，若准考证遗忘在家里，由家长回家取，在本场考试结束前，将证件交给现场监考员；若准考证丢失，由带队老师联系该考生所在学校相关负责人，到考生报名所在考区的招生考试机构补办，在本场考试结束前，把证件交给现场监考员。需要注意的是，所有科目考试结束后，考生记得将准考证保存好，随后的中考查分、高中报到会用到。我市城市区招生考试机构联系方式，详见“洛阳晚报教育周刊”微信公众号6月25日发布的内容。

　　市二外心理健康教育老师桑竹婷提醒考生，中考期间要做到考一科忘一科，考后不要对答案，以免影响心情。第一天考试结束后，可以适当复习第二天要考的科目，建议看看错题本或课本。不要再做难题或押题卷，否则容易引起焦虑、烦躁，对提高分数也没有帮助。

　　“中考这几天，家长要尽量保持平静，不要和孩子聊考试，否则不仅会让孩子感到烦躁，还会额外增加压力。”桑竹婷说，家长可以事先告知亲友，中考这几天不要打电话询问孩子的考试情况，一切都等考试结束后再说。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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