洛阳召开2023年第一季度“中国好人”先进事迹学习交流座谈会

昨日，我市召开2023年第一季度“中国好人”先进事迹学习交流座谈会，我市部分“身边好人”、道德模范、优秀志愿者、社区居民等代表现场交流心得、畅谈体会。大家纷纷表示，将以“中国好人”为榜样，做好本职工作，争取在平凡岗位上做出不平凡的业绩，为现代化洛阳建设奉献光和热。

昨日，我市召开2023年第一季度“中国好人”先进事迹学习交流座谈会，我市部分“身边好人”、道德模范、优秀志愿者、社区居民等代表现场交流心得、畅谈体会。大家纷纷表示，将以“中国好人”为榜样，做好本职工作，争取在平凡岗位上做出不平凡的业绩，为现代化洛阳建设奉献光和热。

“看了这次‘中国好人榜’发布仪式的现场直播，心情十分激动，感觉备受鼓舞。”“河南好人”、洛阳雷锋车队队长娄建党说，作为基层党员，他将继续带领雷锋车队志愿者服务百姓出行，努力把出租车打造成传播真善美、传递正能量的流动阵地，带动更多身边人向上向善。

“我们将结合‘三自’组织孵化工作，深入挖掘基层先进人物及事迹，引导居民崇德向善、见贤思齐，构建和谐文明新社区。”涧西区重三社区党委副书记孙百璐表示，其岗位离群众最近、业务贴群众最紧，接下来要努力发挥好邻里中心等文明实践阵地的作用，营造人人崇尚好人、学习好人、争做好人的良好氛围，为我市高质量创建全国文明城市贡献力量。

“能力大，就干点儿大事；能力小，就做些力所能及的事。这就是我对好人精神的理解。”全国“最美志愿者”、洛阳市“好人颂”社区艺术团团长曹建淼说，志愿服务使命光荣，他将结合公益巡演，礼赞凡人善举、凝聚奋进力量，带动更多身边人积极向善，为营造真善美的社会气氛做出一份应有的贡献。

偃师区志愿者协会会长、山化镇东屯村党支部副书记刘晓华表示，“中国好人”最让人敬佩的地方是他们在平凡工作中创造了不平凡的业绩。接下来，他将精准对接群众需求，组织开展有针对性、特色化、多元化的新时代文明实践活动，让志愿服务为群众幸福“加码”。

西工区委常委、宣传部部长、副区长何鹏说，他们将以此次活动的举办为契机，持续开展“身边好人”、道德模范、文明家庭等榜样选树和帮扶礼遇活动，大力营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围。

“洛阳好人”、孟津区神鹰救援队教导员邢延涛说，他将以“中国好人”为榜样，不断锤炼自己的抢险救援技能，与“战友”一道义无反顾奔赴志愿服务、抢险救灾一线，全心全意为广大市民排忧解难，用实际行动践行好人精神。

“最美洛阳人”朱占波表示，这些年他在公益事业上获得了一些荣誉，这既是一种褒奖，也是对其心灵的洗礼。接下来，他将继续向“中国好人”看齐，以更高的标准要求自己，立足本职岗位埋头干事、沉心奋斗，为现代化洛阳建设自觉奉献光和热。

市委宣传部副部长、市文明办主任焦元鹏表示，2023年第一季度“中国好人榜”发布仪式举行期间，我市用高规格的入城仪式礼遇“中国好人”，用多场景分享发布的形式讲好“好人故事”，在全市掀起向好人学习，传播真善美、传递正能量的热潮。下一步，我市将坚持弘扬和践行社会主义核心价值观，不断深化身边好人和道德模范选树宣传礼遇工作，让平民英雄、凡人善举看得见、学得到，推动精神文明建设理念更加入脑入心。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 郭萌萌）