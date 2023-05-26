洛阳开展人员密集场所用气安全排查整治

记者近日从市城管局、市市场监管局获悉，我市发布紧急通知，进一步加强城镇燃气安全排查整治工作，自即日起开展为期1个月的人员密集场所用气安全排查整治，有效防范和遏制燃气事故发生，确保人民群众生命财产安全。

记者近日从市城管局、市市场监管局获悉，我市发布紧急通知，进一步加强城镇燃气安全排查整治工作，自即日起开展为期1个月的人员密集场所用气安全排查整治，有效防范和遏制燃气事故发生，确保人民群众生命财产安全。

●迅速开展人员密集场所安全隐患排查整治

加强人员密集场所排查整治。根据要求，各县区各部门将紧盯“九小”场所、商住混合体、农贸市场、早市、夜市、烧烤摊、宗教场所等人员密集场所用气安全，自即日起开展为期1个月的人员密集场所用气安全排查整治。

重点整治使用过期、报废液化石油气钢瓶或工业气瓶，使用不合格燃具连接软管、调压阀，软管超长、私接三通、穿越墙体、门窗、顶棚和地面，在公共用餐区域、大中型商店建筑内厨房违规设置液化天然气气瓶、压缩天然气气瓶及液化石油气气瓶等问题隐患。

重点排查整治报警装置安装不到位，擅自安装、改装、拆除户内燃气设施，燃气报警及自动切断装置不通电、换瓶后不安装等问题。

加大对液化石油气用户在用的超期未检和报废钢瓶查处力度。老旧小区的群租房、出租屋、餐饮店等作为重点，逐门逐户进行排查提示，重点排查胶管老化、报警器超期、私自改造户内设施，使用无熄火保护装置的燃气灶具、直排式燃气热水器等安全隐患。

加强餐饮场所使用液化石油气钢瓶管理。对在地下、半地下空间违规使用燃气的要坚决查处；对使用液化气钢瓶不小于50公斤且未设立独立气瓶间的要建立工作台账，督促用户立即停业整改，整改合格后方可供气，对未整改到位的餐饮场所，燃气企业不得供气。

●快速推进居民用户燃气安全装置加装

我市将快速推进居民用户燃气安全装置加装工作，定期对加装质量、加装进度进行检查指导，严把质量关和进度。

●立即开展联合执法

立即开展联合执法，持续打击非法充装、倒装，违规使用过期、翻新钢瓶，违规销售不合格液化气石油气等违法违规行为。

●杜绝人员无证作业

各级市场监管部门将督促各燃气压力管道使用单位、燃气充装单位、燃气气瓶检验站落实两个责任，开展警示教育、人员培训和隐患整改，坚决杜绝人员无证作业、设备“带病工作”、燃气压力管道和气瓶“超期服役”等现象发生；聚焦重点单位和设备，依法查办非法充装、无证安装、违法转包等事件；聚焦突出问题，严厉打击压力容器、压力管道“未告先装、未检先用、未改还用”等违法行为；聚焦关键环节，全面治理作业人员无证上岗、违规违章作业、充装“黑气瓶”等问题。同时，相关部门加大执法力度，依法查处各类涉燃气特种设备违法行为，涉嫌犯罪的移交公安机关处理。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 李岚 通讯员 汤威 廉颖颖 孙怀真 姚剑峰 张玉凤)