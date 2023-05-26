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“高温+阵雨”，中考期间洛阳考生注意防暑降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:29

　　今天中考拉开帷幕，晴热天气仍持续发力。根据最新气象预报信息，中考期间，我市气温较高且伴有阵雨，将开启“高温+阵雨”的蒸煮模式。

　　据省气象台消息，昨日我省高温暂退，东部、东南部还有降水。不过仅是短暂停歇，预计今天气温会重整旗鼓、一路直上，高温将再次覆盖我省大部。预计北部最高气温达38℃，27日高温势力扩大，北中部、东部最高气温在37℃以上，其中北部部分县市最高气温为39℃至41℃，28日最高气温又将短暂下滑。

　　市气象台据最新气象资料分析，未来一周我市以晴热天气为主，27日、28日、30日及7月1日受高空低槽影响，有阵雨或雷阵雨天气。中考期间，天气炎热且伴有阵雨，请考生和家长注意天气变化，合理安排出行，注意防暑降温。

　　最近几天天气预报

　　今天：晴天到多云，气温20℃到36℃。

　　明天：多云到阴天，下午到夜里转阵雨或雷阵雨，气温23℃到37℃。

　　28日(周三)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温25℃到33℃。

　　29日(周四)：阵雨或雷阵雨停止转阴天，气温24℃到35℃。

　　30日(周五)：多云到阴天转阵雨或雷阵雨，气温25℃到36℃。

　　7月1日(周六)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温24℃到35℃。

　　7月2日(周日)：多云到晴天，气温24℃到33℃。

　　(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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