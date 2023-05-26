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全市暂停！洛阳市教育局最新发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.06.25 20:41

洛阳市教育局暑假校外培训告知书

尊敬的家长朋友：

　　您好！

　　盛夏已来，暑假将至。暑假是校外违法违规培训行为的高发频发期，为切实维护您和孩子的合法权益，避免校外培训机构的违法失范行为给您带来损失。根据国家“双减”政策要求，任何校外培训机构或个人不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训，请您和孩子自觉遵守。

　　一、暑期不得开设学科类培训班

　　暑假期间，全市83家合规的学科类培训机构将按下暂停键，暂停中小学学科培训。其他机构或个人也不得在暑假期间以咨询、文化传播、家政服务、托管托育、住家教师、众筹私教、素质拓展、国学素养、思维训练、家庭教育指导、游学研学、夏令营等名义开展“一对一”“一对多”等隐形变异学科培训。

　　二、清醒认识违规培训存在的风险

　　暑假来临，一些培训机构或个人违规开展培训，给参加培训的学生带来极大的风险隐患。一是场地安全有风险。违规培训往往因场地面积、消防安全、建筑安全、食品安全等达不到审批标准未通过相关部门审核批准，安全隐患多。部分机构为逃避检查，经常锁死消防通道，一旦发生火灾等事故，后果不堪设想。二是培训效果有风险。这些机构教学人员很多不具备教师资格，课程设置不科学不合理，教学内容不合法不合规，广告宣传或夸大或虚假，培训质量很难得到保证。三是资金安全有风险。在全国上下持续开展校外培训机构高压治理形势下，一些机构极易发生“卷款跑路”、“退费难”和“维权难”等问题。

　　三、审慎合理选择非学科培训

　　如您的孩子确有美术、音乐、体育、舞蹈、书法、棋类、科技等非学科类培训需求，一定要选择资质全、信誉良好的非学科类校外培训机构，此外，要重点关注培训合同和收费，要与机构签订《中小学生校外培训服务合同(示范文本)(2021年修订版)》，明确培训内容、培训期限、时间安排、收费金额、退费办法、违约责任，以及双方争议解决途径等事项，并与机构各执一份，不能以口头约定代替合同。避免一次性缴纳或以充值、次卡等形式变相缴纳时间跨度超过3个月或60课时，且金额超过5000元的培训费。

　　四、全方位监督校外违规培训

　　暑假期间，市“双减”工作专门协调机制办公室将组织教育、文旅、科技、发改、消防、市场监管等部门，通过县级普查和市级抽查的方式，进一步加强对校外培训机构违法违规行为的治理。对进行非法办学、违规培训的机构或个人，将通报到各地党委政府，由属地主管部门责令停止培训活动，清退学费，依法依规严肃查处。暑期专项行动情况和典型案例将定期向社会公开，相关部门还将多渠道公布校外培训机构“黑名单”。

　　家长朋友，教育是一项静待花开的事业，静待花开将清风徐来，拔苗助长将适得其反。让我们共同携手，同心、同向、同行，构建和谐教育环境，一起守护孩子健康快乐成长！

　　2023年6月25日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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