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洛阳已连续23年实现耕地占补平衡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 18:38

　　6月25日是第33个全国“土地日”，洛阳市自然资源和规划局围绕“节约集约用地 严守耕地红线”开展主题宣传活动，向市民现场科普全市土地资源利用保护现状，引导全社会关注自然资源保护，树立节约集约用地、严格保护耕地和建设生态文明建设的理念。

　　近年来，洛阳市持续加强国土空间规划管控，落实三条控制线划定的优先序，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序划定“三区三线”，做到耕地应保尽保、应划尽划。洛阳全面推进耕地年度“进出平衡”，对一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的，通过统筹其他农用地及农业设施建设用地整治为耕地等方式，补足同等数量、质量可长期稳定利用耕地。截至目前，洛阳已连续23年实现耕地占补平衡。此外，洛阳积极采取盘活存量土地、加快政策体系建设、创新土地利用举措、建立动态巡查新模式等一系列有效措施，全面推进土地节约集约利用，取得一系列良好成效。

　　最新数据显示，洛阳市土地总面积为152万余公顷，其中，耕地总面积34万余公顷，园地总面积4万余公顷，林地总面积约81万公顷，草地总面积4万余公顷，湿地总面积约0.4万公顷，城镇村及工矿用地总面积16万余公顷，交通运输用地总面积约1.7万公顷，水域及水利设施用地总面积4.6万余公顷。

　　洛阳市自然资源和规划局有关负责人表示，下一步，全市将继续强化耕地数量、质量、生态三位一体的保护理念，严守耕地保护红线，保障粮食安全。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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