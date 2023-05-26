企业注销遇到这些问题如何办？看这里！

今日记者从洛阳市市场监督管理局获悉，为进一步深化商事制度改革，该局下发《关于企业注销若干问题的意见》(以下简称《意见》)，完善经营主体退出机制，打通企业注销瓶颈，实现经营主体退出便利化。

今日记者从洛阳市市场监督管理局获悉，为进一步深化商事制度改革，该局下发《关于企业注销若干问题的意见》(以下简称《意见》)，完善经营主体退出机制，打通企业注销瓶颈，实现经营主体退出便利化。

《意见》针对股东失联、不配合，法定代表人无法发布公告，股东(出资人)已注销，章程约定全体股东为清算组成员、有股东已失联，企业破产、分支机构未清理，有股东已死亡，分支机构众多、材料重复收取，多个许可证需要同步注销八个方面的问题提出具体落实意见。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，《意见》的下发是该局畅通经营主体退出渠道，有效提高经营主体活跃度，持续优化全市营商环境的一项举措。下一步，该局将继续关注企业需求，不断提升服务质量和水平，打造审批最少、流程最优、体制最顺、机制最活、效率最高、服务最好的“六最”营商环境，争创全省优化营商环境创新示范市。