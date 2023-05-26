洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

26日起，洛阳15路、77路公交恢复解放路段原线运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市交通运输局 2023.06.25 18:42

　　刚刚，“洛阳市交通运输局”官微发布通告称，因解放路(中州中路—凯旋西路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年6月26日起，15路、77路恢复解放路段原线运营。

　　15路

　　双向于王城公园至零一四中心区间，恢复中州中路、解放路原线。

　　取消临时站位：纱厂南路凯旋西路口、凯旋西路纱厂南路口(去程)、凯旋西路解放路口(回程)。

　　恢复站位：中州中路纱厂南路口(去程)、中州中路解放路口(回程)、解放路中州中路口南。

　　77路

　　双向于中州中路八一路口至零一四中心区间，恢复中州中路、解放路原线。

　　取消临时站位：凯旋西路八一路口(去程)、凯旋西路解放路口(回程)。

　　恢复站位：解放路中州中路口南。

　　乘客可使用“洛阳行”APP查询线路实时公交信息，如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 6月底，河南省文旅文创发展大会将在洛...
  • 投资总额365.8亿元！一批重大项目将在...
  • 洛阳商业职业学院将面向全省招收首批...
  • 2023河南省文旅文创发展大会缘何“花...
  • 今年新签订单4.5亿元！河柴重工合同承...
  • 2023河南省文旅文创发展大会将开展多...
  • 洛阳市安全防范工作会议召开
  • 孟津区送庄镇十里头村：打造宜居环境 ...
  • 全市暂停！洛阳市教育局最新发布
  • “高温+阵雨”蒸煮模式！洛阳最新天气...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    端午节拍荷花

    盛夏拍荷在隋唐

    翠鸟唤友来

    王城广场掠影
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605