26日起，洛阳15路、77路公交恢复解放路段原线运营

刚刚，“洛阳市交通运输局”官微发布通告称，因解放路(中州中路—凯旋西路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年6月26日起，15路、77路恢复解放路段原线运营。

刚刚，“洛阳市交通运输局”官微发布通告称，因解放路(中州中路—凯旋西路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年6月26日起，15路、77路恢复解放路段原线运营。 刚刚，“洛阳市交通运输局”官微发布通告称，因解放路(中州中路—凯旋西路段)道路施工完毕，洛阳公交集团将于2023年6月26日起，15路、77路恢复解放路段原线运营。 15路 双向于王城公园至零一四中心区间，恢复中州中路、解放路原线。 取消临时站位：纱厂南路凯旋西路口、凯旋西路纱厂南路口(去程)、凯旋西路解放路口(回程)。 恢复站位：中州中路纱厂南路口(去程)、中州中路解放路口(回程)、解放路中州中路口南。 77路 双向于中州中路八一路口至零一四中心区间，恢复中州中路、解放路原线。 取消临时站位：凯旋西路八一路口(去程)、凯旋西路解放路口(回程)。 恢复站位：解放路中州中路口南。 乘客可使用“洛阳行”APP查询线路实时公交信息，如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。 ⑥