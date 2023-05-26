首次！洛阳牡丹花茶类产品通过绿色食品认证

日前，经农业农村部中国绿色食品发展中心审核，洛阳祥和牡丹科技公司9个牡丹花茶类产品顺利通过绿色食品认证。这是洛阳牡丹产业牡丹花茶类产品首次通过绿色食品认证。

日前，经农业农村部中国绿色食品发展中心审核，洛阳祥和牡丹科技公司9个牡丹花茶类产品顺利通过绿色食品认证。这是洛阳牡丹产业牡丹花茶类产品首次通过绿色食品认证。

绿色食品是指产自优良生态环境，按照绿色食品生产标准生产，实行全程控制并获得绿色食品标志使用权的无污染、安全、优质食用农产品及相关产品。近年来，洛阳大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，以无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志为代表的“三品一标”农产品品牌建设成效显著。目前，洛阳“三品一标”农产品涵盖了水果、蔬菜、食用菌、粮食、禽蛋、奶制品、茶饮品等类别，培育绿色有机食品267个，总量位居全省前列。

牡丹产业是洛阳重点发展的特色产业。近年，凤丹牡丹、紫斑牡丹和牡丹籽油被国家列入新资源食品名录。洛阳聚焦打好“国花牡丹”牌，着力拉长牡丹产业链条，逐步形成涵盖牡丹饼、牡丹茶、牡丹油、牡丹化妆品等系列加工产品，品牌知名度和市场影响不断提升。

下一步，洛阳将持续加强绿色食品宣传，强化全过程监管，着力培育知名品牌，推动绿色食品步入“以品牌引导消费、以消费拉动市场、以市场促进生产”的发展轨道，不断扩大绿色优质农产品供给、促进农业增效农民增收。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 谢长营 王永波 文/图)