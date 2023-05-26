省运会赛场：洛阳队90分钟内连夺四枚金牌【视频】

25日上午，河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇开启最后一个决赛日的征程。收官之战上，洛阳队开启金牌收割模式：在上午的90分钟内连夺四枚金牌，豪取“大四喜”。

25日上午，河南省第十四届运动会青少年竞技组赛艇皮划艇开启最后一个决赛日的征程。收官之战上，洛阳队开启金牌收割模式：在上午的90分钟内连夺四枚金牌，豪取“大四喜”。

当天上午，洛阳代表队葛冬阳、周紫娴、段智敏、刘珂瑞4名女将联手夺得女子赛艇公开级乙组2000米四人双桨的银牌，拉开了洛阳队狂飙的序幕。此后，洛阳小将祖程硕为洛阳队夺得男子皮艇乙组1000米单人艇银牌，昌阳阳夺得女子皮艇乙组1000米单人艇铜牌。

男子划艇乙组1000米单人艇决赛变成了洛阳选手的队内较量：最终，洛阳选手潘衍澍、张家硕包揽前两名。这是潘衍澍本届省运会的第二枚金牌，他在赛后表示，要向第三枚金牌发起冲击。

洛阳队夺金之路仍在继续：继首个决赛日联手夺得一枚金牌后，李晨昊、霍富强二人组再度发威，夺得男子皮艇乙组500米双人艇的金牌。这是李晨昊本届省运会的第二枚金牌，也是霍富强个人的第三枚金牌。在男子皮艇乙组500米双人艇决赛上，洛阳队同样不落下风，韩振豪、董亚博两位选手以明显优势夺得冠军。

25日上午的最后一个比赛项目是男女混合四人划艇1000米，洛阳四位选手王佳宝、张超、周静雅、朱春瑜四人一艇率先冲过终点，夺得金牌。此外，在当天上午的决赛上，洛阳姑娘昌阳阳、王怡寒还夺得女子皮艇乙组500米双人艇的铜牌。

25日上午，洛阳队在半天时间里取得4金3银2铜的战绩，尤其是在90分钟内练多4枚金牌，让现场观众大呼过瘾。至此，洛阳队已取得8金4银4铜的成绩，总分暂列各代表队之首。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 田义伟 高伟)