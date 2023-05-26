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2023年河南省社区运动会洛阳赛区活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 17:30

　　三人四足赛、跳绳接力、踢毽子……伴着欢声笑语，一项项比赛火热进行。25日，2023年河南省社区运动会洛阳赛区洛龙站活动精彩启动。

　　据悉，本次活动以“全民健身共迎省运 踔厉奋发建设体育河南”为主题，是河南省社区运动会洛阳赛区的首站赛事，也是社区凝聚人心、展示市民形象、增强群众身体素质的盛会，将有力促进全民健身活动的蓬勃开展。

　　赛事主办方介绍，此次社区运动会分为国家体育锻炼标准达标测验和社区趣味运动会两项活动，包含掷实心球、十字象限跳、立定跳远和平板支撑等13个项目，集趣味性、竞争性于一体，能有效促进社区居民间的沟通交流，增进友谊，营造良好社区氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张俊望 武文彤 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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