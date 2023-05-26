洛阳出台方案支持组建创新联合体

记者今日从洛阳市科技局获悉，《洛阳市创新联合体培育建设工作推进方案》日前出台。洛阳企业、高等学校科研院所、新型研发机构、(重点)实验室等组建创新联合体，开展关键核心技术研发和产业化应用的，将有规范指引和政策支持。

洛阳龙海公司生产的超薄电子玻璃

记者今日从洛阳市科技局获悉，《洛阳市创新联合体培育建设工作推进方案》日前出台。洛阳企业、高等学校科研院所、新型研发机构、(重点)实验室等组建创新联合体，开展关键核心技术研发和产业化应用的，将有规范指引和政策支持。

龙门实验室试验现场

创新联合体是以解决制约产业发展的关键核心技术问题为目标，以重大项目需求为牵引，以共同利益为纽带，以市场机制为保障，采取自发组织的方式，由创新能力突出、资源整合能力强的行业领军企业牵头，联合产业链内上下游企业、高等学校科研院所、新型研发机构、(重点)实验室等组建的创新合作组织和利益共同体。创新联合体以承担实施重大科技项目为主要任务，采取多种合作形式，开展关键核心技术研发和产业化应用，提高科技成果转移转化成效，解决制约产业发展的关键核心技术、共性技术和“卡脖子”技术，提升产业技术创新能力和核心竞争力。

洛阳将按照“成熟一个建设一个”的原则，到2025年，培育建设一批创新联合体。相关工作将聚焦十大重点产业集群和第三代半导体、氢能储能、战略功能材料等风口产业，支持行业领军企业牵头建设内生动力强、创新效率高的创新联合体，形成“体系化、任务型、开放式”的协同创新模式，成为重点产业集群的推动者、关键技术攻关的组织者、创新资源要素的整合者、科技产业决策的参谋者。