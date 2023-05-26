“出彩河南人”2023最美教师候选人侯文邦——扎根沃土 给红薯插上科技翅膀

夏至已过，酷暑将至。在伊川县鸦岭镇，一株株“岭上硒薯”长势正旺，再过20多天就能上市了。

侯文邦（中）在现场教学 （图片由受访者提供）

夏至已过，酷暑将至。在伊川县鸦岭镇，一株株“岭上硒薯”长势正旺，再过20多天就能上市了。

上市早、口感好、营养丰富、价格卖得高……“岭上硒薯”备受市场追捧的背后，离不开“红薯教授”侯文邦的技术加持。昨日，“出彩河南人”2023最美教师候选人出炉，河南科技大学教授、甘薯产业研究院院长侯文邦入围。

红薯，又称甘薯、地瓜。洛阳地处豫西山区，丘陵纵横、沟壑交错，红薯耐瘠薄、耐干旱、产量高，非常适合在洛阳地区种植，河洛乡村有一句俚语：“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活。”

“以前红薯是充饥之物，现在是大家追捧的健康食品。”侯文邦说，近年来，他和团队一头扎进市场，走遍了全国红薯产区，引进了10多种红薯，研究出垄上开沟覆膜栽培、覆膜加小拱棚、密度控制等技术，实施“分期种植、错峰销售”，让洛阳红薯7月下旬即可抢先上市。同时，他积极推广烟草、红薯轮作模式，实现了烟草、红薯产业的良性发展。

“技术提升是第一步，关键研究市场风向、做大地域品牌，提升红薯的附加值。”侯文邦说，因为洛阳的土壤中富含硒元素，他牵头成立了洛阳市红薯产业协会、洛阳富硒农业研究所，繁育推广的“岭上硒薯”上市早、口感好、营养丰富，受到北京等一线城市消费者热捧。

近年来，侯文邦带领团队紧紧围绕“红薯—红薯产业—红薯经济”进行科技扶贫，建设数千亩红薯高标准示范田，还在宜阳、汝阳、伊川等多地建设育苗基地，带动红薯种植10万余亩。他还主导组建了汝阳甘薯产业园、洛阳薯乡薯业科创园，注册了“老鸦岭”“河洛红瓤”等鲜薯商标。

“把论文写在大地上，用产业链的思维让群众多挣钱。”侯文邦说，下一步，他将致力于做好产业顶层设计、产业研究、引领示范、培训指导，延伸产业链，打造供应链，发展价值链，推动洛阳红薯产业做大做强。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 丁雯雯）