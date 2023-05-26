洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“出彩河南人”2023最美教师候选人侯文邦——扎根沃土 给红薯插上科技翅膀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 09:23

侯文邦（中）在现场教学 （图片由受访者提供）

　　夏至已过，酷暑将至。在伊川县鸦岭镇，一株株“岭上硒薯”长势正旺，再过20多天就能上市了。

　　上市早、口感好、营养丰富、价格卖得高……“岭上硒薯”备受市场追捧的背后，离不开“红薯教授”侯文邦的技术加持。昨日，“出彩河南人”2023最美教师候选人出炉，河南科技大学教授、甘薯产业研究院院长侯文邦入围。

　　红薯，又称甘薯、地瓜。洛阳地处豫西山区，丘陵纵横、沟壑交错，红薯耐瘠薄、耐干旱、产量高，非常适合在洛阳地区种植，河洛乡村有一句俚语：“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活。”

　　“以前红薯是充饥之物，现在是大家追捧的健康食品。”侯文邦说，近年来，他和团队一头扎进市场，走遍了全国红薯产区，引进了10多种红薯，研究出垄上开沟覆膜栽培、覆膜加小拱棚、密度控制等技术，实施“分期种植、错峰销售”，让洛阳红薯7月下旬即可抢先上市。同时，他积极推广烟草、红薯轮作模式，实现了烟草、红薯产业的良性发展。

　　“技术提升是第一步，关键研究市场风向、做大地域品牌，提升红薯的附加值。”侯文邦说，因为洛阳的土壤中富含硒元素，他牵头成立了洛阳市红薯产业协会、洛阳富硒农业研究所，繁育推广的“岭上硒薯”上市早、口感好、营养丰富，受到北京等一线城市消费者热捧。

　　近年来，侯文邦带领团队紧紧围绕“红薯—红薯产业—红薯经济”进行科技扶贫，建设数千亩红薯高标准示范田，还在宜阳、汝阳、伊川等多地建设育苗基地，带动红薯种植10万余亩。他还主导组建了汝阳甘薯产业园、洛阳薯乡薯业科创园，注册了“老鸦岭”“河洛红瓤”等鲜薯商标。

　　“把论文写在大地上，用产业链的思维让群众多挣钱。”侯文邦说，下一步，他将致力于做好产业顶层设计、产业研究、引领示范、培训指导，延伸产业链，打造供应链，发展价值链，推动洛阳红薯产业做大做强。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 丁雯雯）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 电影《谁不说俺家乡好》将在偃师拍摄
  • 2023年洛阳第五届端午龙舟大赛成功举...
  • 洛阳开展党员干部专题纪律教育
  • 核酸采样亭“变身”劳动者（环卫）驿站
  • 刚刚，洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 端午节假期，来洛阳美术馆参观书画展吧
  • 洛阳市开展“三个一批”重大项目推进...
  • 端午节只知道吃粽子？快来get这些有趣...
  • 2023年第一季度“中国好人榜”在洛发...
  • 老旧小区咋改造？涧西推出线上“意见箱”
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    端午节拍荷花

    盛夏拍荷在隋唐

    翠鸟唤友来

    王城广场掠影
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605