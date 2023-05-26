洛阳商业职业学院将面向全省招收首批大学生

记者昨日获悉，今年，我市新增高校洛阳商业职业学院，将面向全省招收首批大学生。 记者昨日获悉，今年，我市新增高校洛阳商业职业学院，将面向全省招收首批大学生。 教育部办公厅今年年初公布了2023年度全国第一批实施专科教育高等学校备案名单。其中，洛阳商业职业学院是由河南省人民政府批准成立，教育部备案的一所全日制高等专科院校，现将面向全省招收首批大学生。 洛阳商业职业学院位于伊滨区大学城中心，毗邻洛阳师范学院等多所高校，建筑面积20万平方米，教学及公共服务设施齐全。图书馆有纸质图书30万册、电子图书10万余册，学生公寓配有无线网络、冷暖空调、独立卫生间、24小时热水洗浴等。学院现有教师200余名，其中有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的60%，高级职称教师占专任教师总数的30%，双师型教师占专任教师总数的55%。学院以学生创新意识、创新精神和创新能力培养为核心，以面向国家、行业发展战略对专业人才的需求为培养重点，以德才兼备为主要培养目标，以服务经济发展为培养先导与支撑手段。 据介绍，洛阳商业职业学院首批开设电子商务、大数据与会计、建筑装饰工程技术、新能源汽车技术4个专科专业。参加2023年普通高等学校招生考试、达到专科录取分数线的河南考生均可选择该校填报志愿。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈希武)