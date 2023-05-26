洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

坚决守住办案安全底线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 09:25

　　昨日，正值端午假期，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到市纪检监察宣教基地调研，看望慰问值班值守人员，检查指导审查调查安全工作。

　　在视频监控区，祁建峰详细询问监控平台各项功能和机房设备运行等情况，现场调取查看实时监控画面。在随后召开的座谈会上，祁建峰代表市纪委常委会对节日值班值守和一线办案人员表示慰问，并就规范办案流程、强化办案安全、提高办案质效等工作与有关负责同志进行深入交谈。

　　祁建峰强调，要一以贯之落实“三个区分开来”和市委“三个统一”要求，树牢“没有安全就没有审查调查”理念，坚决守住办案安全底线，构建审查调查绝对安全的命运“共同体”。要用好“全周期管理”理念和方式，不断推进审查调查工作规范化法治化正规化建设，不断提升办案人员依规依纪依法履职能力和专业化水平，高质高效办好每一起案件，努力做到政治效果、纪法效果和社会效果相统一、最大化。

　　祁建峰要求，要层层压实办案安全责任，始终把隐患排查整治作为重中之重，确保每个环节、每个节点万无一失，真正形成守土有责、各负其责、履职尽责、失职追责的责任闭环。要细化完善安全管控措施，重点抓好“走读式”谈话、食品卫生、医疗救护、信息数据、外查取证等方面安全工作的规范管控。要落实好一体化联动办案机制，坚决做到严格办案程序、严明办案纪律、严肃整改问责，坚决做到不留隐患、不留漏洞、不留死角，持续实现“双零”“双安全”目标，以审查调查工作高质量助推全市纪检监察工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 电影《谁不说俺家乡好》将在偃师拍摄
  • 2023年洛阳第五届端午龙舟大赛成功举...
  • 洛阳开展党员干部专题纪律教育
  • 核酸采样亭“变身”劳动者（环卫）驿站
  • 刚刚，洛阳市气象台发布高温橙色预警
  • 端午节假期，来洛阳美术馆参观书画展吧
  • 洛阳市开展“三个一批”重大项目推进...
  • 端午节只知道吃粽子？快来get这些有趣...
  • 2023年第一季度“中国好人榜”在洛发...
  • 老旧小区咋改造？涧西推出线上“意见箱”
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    端午节拍荷花

    盛夏拍荷在隋唐

    翠鸟唤友来

    王城广场掠影
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605