昨日，正值端午假期，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到市纪检监察宣教基地调研，看望慰问值班值守人员，检查指导审查调查安全工作。

昨日，正值端午假期，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到市纪检监察宣教基地调研，看望慰问值班值守人员，检查指导审查调查安全工作。

在视频监控区，祁建峰详细询问监控平台各项功能和机房设备运行等情况，现场调取查看实时监控画面。在随后召开的座谈会上，祁建峰代表市纪委常委会对节日值班值守和一线办案人员表示慰问，并就规范办案流程、强化办案安全、提高办案质效等工作与有关负责同志进行深入交谈。

祁建峰强调，要一以贯之落实“三个区分开来”和市委“三个统一”要求，树牢“没有安全就没有审查调查”理念，坚决守住办案安全底线，构建审查调查绝对安全的命运“共同体”。要用好“全周期管理”理念和方式，不断推进审查调查工作规范化法治化正规化建设，不断提升办案人员依规依纪依法履职能力和专业化水平，高质高效办好每一起案件，努力做到政治效果、纪法效果和社会效果相统一、最大化。

祁建峰要求，要层层压实办案安全责任，始终把隐患排查整治作为重中之重，确保每个环节、每个节点万无一失，真正形成守土有责、各负其责、履职尽责、失职追责的责任闭环。要细化完善安全管控措施，重点抓好“走读式”谈话、食品卫生、医疗救护、信息数据、外查取证等方面安全工作的规范管控。要落实好一体化联动办案机制，坚决做到严格办案程序、严明办案纪律、严肃整改问责，坚决做到不留隐患、不留漏洞、不留死角，持续实现“双零”“双安全”目标，以审查调查工作高质量助推全市纪检监察工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)