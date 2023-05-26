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系统谋划连片推进乡村振兴 加快建设宜居宜业和美乡村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.25 09:25

　　23日，市政协主席孙延文深入市政协机关定点帮扶村新安县北冶镇刘黄村，调研乡村振兴工作。

　　孙延文来到刘黄村党群服务中心、冬桃产业基地，实地了解当地村庄规划、村容村貌改善、乡里中心建设、特色产业发展等情况，并组织召开座谈会听取相关工作汇报。在脱贫户、老党员等群众家中，孙延文与他们亲切唠起家常，倾听群众心声，了解群众诉求，回应群众关切。

　　孙延文强调，要把全面推进乡村振兴摆在全局工作的重要位置，系统谋划，连片推进，因地制宜推动全域五大振兴，让“一村美”延伸到“连村美”，进而实现“村村美”。要牢固树立富民导向，把特色种植作为巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村振兴的重要抓手，积极引导农民转变种植观念，不断优化种植品种、种植结构，大力推广高效种植模式，持续推动农业增效、农民增收。要强化经营意识，积极整合资源，做好包装策划，撬动社会资本，充分对接新型经营主体，着力以运营思维和市场化方式破解乡村资源资产利用不活、群众参与度不高、市场效益不好等问题。要聚力破解乡村治理难题，建好用好党组织领导下的集体经济合作组织和自治、自乐、志愿组织，提高农民自我管理、自我服务能力，把乡里中心打造成群众愿来想来的服务中心、活动中心，充分调动农民参与乡村振兴的积极性、主动性、创造性，加快建设宜居宜业和美乡村。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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