洛阳新增一所高校！有新能源汽车技术专业

24日，记者获悉，洛阳市新增一所高校——洛阳商业职业学院，今秋将面向全国招收首批大学生。

24日，记者获悉，洛阳市新增一所高校——洛阳商业职业学院，今秋将面向全国招收首批大学生。

近日，教育部办公厅公布了2023年度全国第一批实施专科教育高等学校备案名单。其中，洛阳商业职业学院是由河南省人民政府批准成立，教育部备案的一所全日制高等专科院校，今年秋季将面向全国招收首批大学生。

洛阳商业职业学院位于伊滨区，毗邻洛阳师范学院等多所高校。学院教学及公共服务设施齐全，建筑面积20万平方米，图书馆有纸质图书30万册，电子图书10万余册。学生公寓配有无线网络、冷暖空调、独立卫生间、24小时热水洗浴等。学院现有教师200余人，其中具有博士、硕士学位的教师占专任教师总数的60%，高级职称教师占专任教师总数的30%，双师型教师占专任教师总数的55%。学院以学生创新意识、创新精神和创新能力培养为核心，以面向国家、行业发展战略对专业人才的需求为培养重点，以德才兼备为主要培养目标，以服务经济发展为培养先导与支撑手段的专业培养理念。

据介绍，洛阳商业职业学院首批开设电子商务、大数据与会计、建筑装饰工程技术、新能源汽?技术4 个专科专业。参加2023年普通高等学校招生考试，达到专科分数线的考生均可报考。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 陈希武 文/图）