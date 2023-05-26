端午假期，洛阳接待游客196.52万人次

记者24日从洛阳市文广旅局获悉，今年端午假期，全市累计接待游客196.52万人次，同比2019年增长86.7%；实现旅游收入14.8亿元，同比2019年增长63.53%，游客接待量和文旅消费均稳步增长。

记者24日从洛阳市文广旅局获悉，今年端午假期，全市累计接待游客196.52万人次，同比2019年增长86.7%；实现旅游收入14.8亿元，同比2019年增长63.53%，游客接待量和文旅消费均稳步增长。

景区文旅活动精彩纷呈。龙门石窟景区举办端午主题文旅促消费活动，隋唐洛阳城国家遗址公园举办国风游园会活动，隋唐城遗址植物园举办2023年赏荷游园会，老君山景区推出国风演艺等活动，鸡冠洞景区开展非遗主题游园活动，万安山露营小镇举办“万安山极光露营季”活动……端午假期，我市各景区创新推动文旅融合发展，推出内涵丰富的文旅活动，吸引了众多游客。

文博活动丰富多彩。洛阳市图书馆举办“汉服穿越古今 端午文化永恒”专题体验活动，让读者更好地了解和体验传统文化；洛阳市少儿图书馆依托各分馆开展手工制作、端午节故事会、非遗课堂等亲子活动，为小朋友和家长营造温馨愉悦的节日氛围；洛阳市文化馆举办洛阳市少儿美术作品展，并开展“品味端午 传承文化”端午节线上竞答等线上活动……端午假期，全市各级文化馆、公共图书馆、博物馆等推出多项精彩活动，带领游客体验历史文化、感受传统民俗的魅力。

乡村旅游持续走热。端午假期，栾川县举办露营狂欢、农耕研学、观光采摘等沉浸式文旅活动，伊川县举办乡村文化合作社夏季“村晚”展演等活动，嵩县举办静态非遗展、青年音乐会等活动，吸引了不少游客到乡村消暑游玩。同时，以“浓情端午 粽享河洛”为主题的2023第四届洛阳乡村文化旅游季活动在端午假期期间火热开展，通过丰富多彩的线上线下特色文旅活动，展示乡村旅游特色镇(村)、美食美景和美好生活，推动我市乡村旅游持续升温。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图）