端午小长假，洛阳文博场馆累计接待游客17万余人次

24日，记者从洛阳市文物局获悉，端午小长假，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客17万余人次，日均接待游客约5.6万人次。

隋唐大运河文化博物馆内的游客

24日，记者从洛阳市文物局获悉，端午小长假，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客17万余人次，日均接待游客约5.6万人次。

从6月22日至6月24日，洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、隋唐大运河文化博物馆、二里头夏都遗址博物馆等“网红博物馆”持续迎来客流高峰。多家博物馆的预约参观名额提前两天就已约满。

端午小长假，10余场内容丰富、形式多样的展览，丰富了大家的节日文化生活，也成为各地游客了解古都洛阳的“万花筒”。洛阳市文物局结合市场需求，持续创新文旅产品供给，推出夜游活动，给游客带来个性化的文化体验。在多家博物馆的数字展厅，不少观众随着巨幕电影、互动游戏等，解锁“文化满屏”的洛阳。 孩子们在隋唐大运河文化博物馆体验互动游戏

传统节日遇到非物质文化遗产相得益彰，碰撞出别样的火花。22日上午，洛阳民俗博物馆开展了“泥土匠心端午拾遗”主题社教活动，同学们一起参观“泥土中走出的河洛工匠——董强峰陶艺作品展”，了解古陶器的制作技艺，并沉浸式体验陶艺创作过程。在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳考古博物馆里，孩子们一起制作龙舟灯、画团扇、织香囊等，在有趣的互动中，感受历史文化、传统民俗的魅力。

为应对客流高峰，各博物馆纷纷加大志愿服务力度。此外，洛阳博物馆推出的国风音乐会、二里头夏都遗址博物馆等推出的直播讲解活动，也用生动有趣的形式，带领大家了解“洛阳故事”。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 阎桦 文/图）