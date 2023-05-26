一本：文科547分 理科514分！2023年河南高招录取控制分数线发布

24日，2023年河南省普通高校招生录取控制分数线公布：普通类本科一批为文科547分，理科514分；普通类本科二批为文科465分，理科409分。

24日，2023年河南省普通高校招生录取控制分数线公布：普通类本科一批为文科547分，理科514分；普通类本科二批为文科465分，理科409分。

六种方式可查高考成绩及录取结果

高考成绩于6月25日向社会公布，考生可通过以下六种途径查询本人高考成绩及后续的录取结果等相关信息。

第一，网站查询。河南省教育厅网站(http://jyt.henan.gov.cn/)、河南省教育考试院网站(http://www.haeea.cn)、河南招生考试信息网(http://www.heao.com.cn)。

第二，省教育考试院通过河南省普通高校招生考生服务平台(https://pzwb.haeea.cn/)只读邮件向考生发送电子成绩单、录取信息以及高招体检报告。

第三，河南省教育考试院微信公众号将向关注公众号并绑定考生信息的考生一对一推送成绩和录取结果。

第四，“豫事办”小程序查询。考生可在支付宝首页搜索“豫事办”小程序，进入“高考成绩查询”“录取结果查询”服务事项，查询自己的成绩及录取结果。

第五，县级招生考试机构综合服务大厅查询。

第六，招生院校网站亦可查询录取结果。

考生对成绩有疑问的，可于6月27日18：00前持本人准考证向考生所在报名点提交申请，县区招生考试机构汇总后报省辖市招生考试机构，逾期不予受理。各级招生考试机构按照要求进行复核，主要检查答题卡信息是否与考生本人一致、是否漏评、小题得分是否漏统、各小题得分合成后是否存在差错，是否与公布的考生成绩一致，不复核评分宽严。考生须在规定时间内到招生考试机构领取成绩复核结果。

考生填报志愿有这些变化

6月26日起，2023年河南省高招志愿填报将正式开始。请考生和家长注意，与往年相比，今年我省高考志愿填报有不少变化。

【志愿数量增加】

在本科一批、本科二批、国家专项计划本科批、地方专项计划本科批、高职高专批、地方公费师范生、体育类专业各批次，以及艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批，实行平行志愿，每个批次可填报的志愿数量，从以往的可填报5所、6所或9所高校，变为今年的均可填报12所高校。

【小语种相关专业不再在提前批招生】

一些高校以往会将部分小语种相关专业，放在本科提前批招生。今年小语种相关专业放在本科一批、本科二批等相应批次招生。

【地方公费师范生全部“省来县去”】

今年全省计划招收5000名地方公费师范生，全部实行“省来县去”，所有具有河南省户籍和学籍的考生均可报考。地方公费师范生中的“地方优师”“学科教师”“小学教育”“特殊教育”在本科提前批招生，“学前教育”在专科提前批招生。

市教育考试中心提醒，对考生来说，今年高招志愿填报的变化是件好事，将提高志愿满足率，进一步降低高分考生落榜风险。此外，在高校招生期间，一些不法分子和中介组织打着种种幌子，以“定向招生”“自主招生”“单招”诱骗等，骗取家长钱财。请考生及家长要高度警惕，切莫轻信，防止陷入骗局，一旦发现可疑情况，要及时向有关部门反映举报。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）