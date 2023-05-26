端午假期，四省足球小将汇聚洛城

流畅的拉球过人，精彩的“落叶球”射门，令人目眩的“马赛回转”……这个端午假期，乐福体育精英赛(洛阳站)在洛龙区伊水游园足球场精彩举行，虽然与火爆的贵州“村超”相隔千里，在洛参加比赛的足球小将们热情也丝毫不逊。

流畅的拉球过人，精彩的“落叶球”射门，令人目眩的“马赛回转”……这个端午假期，乐福体育精英赛(洛阳站)在洛龙区伊水游园足球场精彩举行，虽然与火爆的贵州“村超”相隔千里，在洛参加比赛的足球小将们热情也丝毫不逊。

本次比赛自22日开赛，为期三天，共有来自陕西、河北、山西、河南四个省份、八个城市的16支球队参赛，参赛选手达到243人。

赛事主办方介绍，举办比赛的初衷是在每年的端午假期期间，为河南以及周边省份青训球队提供一个全国性的交流舞台，让小选手们以赛代练，开阔视野，增强技战术素养，同时了解中华各地足球文化生态与民俗百态。

经过3天40场比赛的鏖战，河南星驰足球俱乐部代表队、河南焦作东环小学代表队、山西运城神卢足球俱乐部代表队分获U12组冠军、亚军和季军；陕西渭南小老虎足球俱乐部代表队、河南豫之星足球俱乐部代表队、河南星驰足球俱乐部代表队分获U10组的冠军、亚军和季军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）