端午假期洛阳高速公路运行平稳

端午假期，洛阳旅游出行热度延续。记者从洛阳高速交警支队获悉，截至24日16时，洛阳高速辖区环城站口上站共213406辆，与去年同期相比上升了79.93%；下站共207698辆，同比上升75.33%。

24日17时，洛阳辖区连霍高速车流情况

端午假期，洛阳旅游出行热度延续。记者从洛阳高速交警支队获悉，截至24日16时，洛阳高速辖区环城站口上站共213406辆，与去年同期相比上升了79.93%；下站共207698辆，同比上升75.33%。

洛阳高速交警支队有关负责人介绍，今年端午节假期期间，市民出行以周边近郊游为主，洛阳高速公路全路网运行平稳，车流量增幅明显，但未出现明显的拥堵情况。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 齐奇 洛阳高速交警供图）