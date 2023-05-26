端午假期，洛阳整体市场秩序平稳有序

刚刚记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至24日16时，端午假期全市12315三级执法网络共受理各类诉求1919起，为消费者挽回经济损失18余万元。端午期间全市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。
刚刚记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至24日16时，端午假期全市12315三级执法网络共受理各类诉求1919起，为消费者挽回经济损失18余万元。端午期间全市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。
刚刚记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，截至24日16时，端午假期全市12315三级执法网络共受理各类诉求1919起，为消费者挽回经济损失18余万元。端午期间全市未发生食品安全、特种设备等安全事故，整体市场秩序平稳有序。
其中，受理咨询1315起，已全部当场解答办结完毕；受理投诉、举报604起，具体来看——
投诉类型主要集中在商品质量、住宿服务纠纷、餐饮办卡及服务、洗浴服务、食品内有异物、服装质量、食品变质、办卡退费、加油油枪计量不准、停车收费、通讯设备质量、电信业务、订(定)金退还等。举报类型主要集中在虚假宣传、经营资质、假冒伪劣、价格违法行为等。目前，受理的投诉和举报已全部及时分流转办至辖区市场监管部门办理，并第一时间得到处置。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)
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