洛阳文旅亮相香港国际旅游展

记者24日从洛阳市文广旅局获悉，第37届香港国际旅游展近日在香港举办，洛阳市文化广电和旅游局组织洛阳唐三彩、牡丹瓷等多家文旅企业参展。

记者24日从洛阳市文广旅局获悉，第37届香港国际旅游展近日在香港举办，洛阳市文化广电和旅游局组织洛阳唐三彩、牡丹瓷等多家文旅企业参展。

本次展会上，河南展位以“行走河南·读懂中国”为主题，围绕“天下黄河、华夏古都、老家河南、中国功夫”四条特色线路布展，洛阳展位既展现了龙门石窟、隋唐洛阳城、洛阳牡丹等优势传统文化旅游资源，又推出了洛阳汉服体验、唐宫夜宴、大和荟寻迹洛神赋等沉浸式旅游新产品、新业态，并对香港游客及青少年来洛游学发布了优惠政策。

在河南展位，洛阳的国家级非遗唐三彩项目作品、牡丹瓷作品吸引了众多游客前来拍照，也吸引了众多旅行商来河南省展位咨询相关文旅产品线路。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 程素敏)(通讯员供图)