“平安洛阳”反诈宣传教育基地揭牌

24日，洛阳市公安局联合洛阳市科学技术协会，在洛阳市科技馆揭牌成立“平安洛阳”反诈宣传教育基地，深入推进“全民反诈宣传月”活动，积极构建全民反诈新格局。

24日，洛阳市公安局联合洛阳市科学技术协会，在洛阳市科技馆揭牌成立“平安洛阳”反诈宣传教育基地，深入推进“全民反诈宣传月”活动，积极构建全民反诈新格局。

据了解，这是洛阳市首个专业反诈宣传教育基地。该教育基地集信息化、科技化于一体，设置了防范电信网络诈骗主题展厅，包含诈骗情景模拟、变声器体验、反诈知识问答等项目。参观者可以进行沉浸式体验，直观真切了解电信诈骗犯罪常见套路和惯用招式，为广大人民群众接受反诈宣传教育提供了新平台、新路径。

“在这里，我和孩子第一次体验到了网上常说的‘变声器’，既新鲜又让人警醒，现如今骗子的诈骗手段花样百出，让人防不胜防，这种沉浸式反诈宣传正是我们所需要的。”参加活动的市民刘先生说，要把在这里所看所学，告诉身边更多的亲朋好友，“不见真人面，绝对不转钱”，让大家提高警惕，远离电信网络诈骗。

揭牌仪式现场，洛阳市公安局还倡议全市人民从我做起、从点滴做起、从小事做起，争当反诈宣传志愿者，让反诈宣传走进千家万户，真正实现反诈宣传人尽皆知、入脑入心。洛阳警方将继续坚持依法严打方针和共治共建共享理念，积极发挥打击电信诈骗犯罪的主力军和反诈宣传“核心大脑”作用，结合正在开展的“平安护夏”专项行动，严厉打击各类涉诈违法犯罪活动，以“平安洛阳”反诈宣传教育基地建设为契机，组织开展各类反诈宣传活动，以“全警反诈”助力“全民反诈”，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 席林燕南 王浩 文/图）