“零点消缺”保障端午假期安心用电

端午假期，洛阳迎来旅游小高峰。在洛邑古城景区和老城十字街，游客们身穿汉服穿梭其中，沿街商铺生意火爆。据国网洛阳供电公司东城供电公司相关工作人员介绍，今年老城十字街用电负荷较去年同期增长15%以上，主要集中在夜晚。

端午假期，洛阳迎来旅游小高峰。在洛邑古城景区和老城十字街，游客们身穿汉服穿梭其中，沿街商铺生意火爆。据国网洛阳供电公司东城供电公司(以下简称东城供电公司)相关工作人员介绍，今年老城十字街用电负荷较去年同期增长15%以上，主要集中在夜晚。

为确保节日期间用电安全可靠，东城供电公司成立了24小时值守的服务保障队，加大对景区、沿街商户供电线路的巡视频次，由日常的早中晚三次增加到每两小时一次。

23日20时左右，服务保障队在对台区进行红外测温时，发现400伏南干线2号杆线夹有发热现象，存在烧断风险。经现场研究，服务保障队安排工作人员在线下值守，时刻观察设备状况，同时筹备物资，准备在当天24时进行缺陷治理工作。

“我们零点以后进行抢修，是为了最大限度避开夏季用电高峰期。等周边商户歇业、附近居民休息了，我们再干，能让停电的影响降到最低。”服务保障队工作人员苏二勇介绍道。24日零时抢修工作正式开始，虽已深夜，但天气依然闷热，工作人员的衣服很快被浸湿了。经过近1小时的作业，发热线夹顺利更换并恢复供电。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 杨振宇 文/图/视频）