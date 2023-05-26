孟津区：亲子插秧 浓情端午

“端午好插秧，家家谷满仓。”端午节假期，孟津区会盟镇银滩休闲农业观光园水田插秧农业研学活动备受追捧，不少人带着孩子前来体验农耕文化魅力。

“端午好插秧，家家谷满仓。”端午节假期，孟津区会盟镇银滩休闲农业观光园水田插秧农业研学活动备受追捧，不少人带着孩子前来体验农耕文化魅力。

“食指和中指捏住秧苗根部，朝下插入泥土里，注意保持秧苗直立……”听完农民伯伯的介绍，孩子们迫不及待戴上草帽，卷起裤脚，光着脚丫地来到水田，有模有样地插起秧来。孩子们边插边退，仔细比对着秧苗之间的间距，忙得不亦乐乎。

经过孩子们和家长的共同努力，一排排绿油油的秧苗在田间遍布开来。蓝天白云，水满如镜，在广袤的田野上，大家身上满是汗水，脸上却洋溢着劳动的喜悦。

近年来，孟津区因势利导，全面摸排独具特色的文化旅游资源，精心打造研学线路，合理布局研学基地，推出“研学+农业”“研学+科普”“研学+文化”等多条研学旅行精品线路，让孩子们在快乐中学习，在探索中成长。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 张洪斌 文/图)