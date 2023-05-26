省运会围棋比赛收枰 洛阳选手夺得三个一等奖

23日，河南省第十四届运动会社会组围棋比赛在洛阳市落下帷幕，洛阳选手夺得三个一等奖。
23日，河南省第十四届运动会社会组围棋比赛在洛阳市落下帷幕，洛阳选手夺得三个一等奖。
23日，河南省第十四届运动会社会组围棋比赛在洛阳市落下帷幕，洛阳选手夺得三个一等奖。
本次比赛吸引了来自全省14个地市的116名运动员参加。由洛阳市围棋协会组队的洛阳市围棋代表队，共派出了12名运动员参加全部5个组别项目角逐。
经过五天的激烈角逐，洛阳选手陈子玄、郑施桦、李文、陈纲获公开组男子团体赛一等奖；于静雅、常利飞获公开组女子团体赛一等奖；贺长合获老年男子个人组比赛一等奖。
洛阳选手魏建国、洛阳裁判员陈晓东获得体育道德风尚奖。洛阳队也获得了本届比赛的体育道德风尚奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
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