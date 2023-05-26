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平安过端午 洛阳消防开展安全知识宣传
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.23 17:35

　　端午假期期间，为增强全民消防安全意识，确保火灾形势总体平稳，洛阳市消防救援支队深入旅游景点、商场广场等人员密集场所，开展消防安全知识宣传活动。

　　消防宣传人员利用多功能消防宣传车，打造“移动式”宣传阵地。红色的车身背景、消防安全标识及户外LED显示屏播放的火灾案例，吸引众多群众驻足观看。消防宣传人员还向现场群众介绍消防器材的名称和功能，演示灭火器的正确使用方法。

　　此外，消防宣传人员还向大家分发了消防安全知识手册，结合夏季火灾规律及全市火灾防控形势，讲授日常防火注意事项、如何查找身边火患、如何处置初期火灾、逃生自救技能等消防安全常识，并耐心解答生活中遇到的消防安全方面的疑惑，最后呼吁大家主动了解消防知识、学习掌握消防技能，不断提高消防安全意识，确保自身和家人安全。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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