洛阳开展城镇燃气安全隐患排查整治工作 这些安全用气知识要知道

6月22日上午，洛阳市城市管理局组织各区城管局、燃气企业召开城镇燃气安全隐患排查整治工作部署会，对全市燃气安全排查整治工作作出具体部署，强调要按照“十统一”安全规范，抓好瓶装气管理工作，持续做好打非治违工作，杜绝黑气瓶、取缔黑气点、入刑黑气贩，加大对违法违规行为的查处力度。

6月22日上午，洛阳市城市管理局组织各区城管局、燃气企业召开城镇燃气安全隐患排查整治工作部署会，对全市燃气安全排查整治工作作出具体部署，强调要按照“十统一”安全规范，抓好瓶装气管理工作，持续做好打非治违工作，杜绝黑气瓶、取缔黑气点、入刑黑气贩，加大对违法违规行为的查处力度。

随后，城管部门工作人员深入人员密集场所、餐饮单位检查燃气安全措施落实工作，对发现的燃气报警装置、燃气软管不规范使用等问题要求立行立改，并要求各区主管部门压实属地责任，加强日常巡查监管力度，切实消除安全隐患。

燃气安全常识：

1.使用正规产品

家庭使用的液化气钢瓶、灶具、减压阀、燃气软管等，必须购买符合国家有关规定的产品。

2.勤通风，用完及时关火关阀门

如果长时间使用燃气，容易使室内氧气不足，用户应及时打开门窗进行通风。使用后，应及时关闭灶具开关和燃气阀门。

3.使用过程中“不离人”

使用燃气时要有人看管，防止汤水外溢浇灭火焰或被风吹灭火焰，引起燃气泄漏而发生事故。

4.定期自检自查，使用安全胶管

燃气灶具连接胶管要定期检查和更换。要经常检查连接灶具的胶管、接头，发现胶管老化松动应立即更换；超过使用年限的燃气器具应及时更新。

冬季胶管容易硬化、老化、龟裂，若无管卡固定极易发生脱落导致漏气。同时，胶管长度不应超过2米，建议用户使用更安全、可靠的金属波纹管。

5.切勿随意悬挂物品、乱堆乱放

在燃气表、燃气灶、热水器等燃气设施的周围，不要堆放废纸、塑料制品等易燃物品和其他杂物，燃气管道不能作物品支撑，易引发管道泄漏。

液化气钢瓶使用时应注意，要直立使用钢瓶，且避免受猛烈震动，不能在阳光下暴晒，钢瓶上不可放置物品。

发现燃气泄漏，要立即通风。关闭阀门，向有关部门报告，以便查明原因；对泄漏处进行及时维修，避免发生恶性事故。特别需要注意的是，不要情急之下打开排气扇进行通风，而忽略了排气扇也是通电的。应立即打开窗户通风。

不要开关任何电器。各种电器开关、插头与插座的插接都会产生火花，室内泄漏的可燃气体达到一定浓度后会引起爆炸，因此应立即到室外电闸处切断电源。

不要使用电话、手机。通电时电话、手机内部有可能产生微小火花，也会引起爆炸，应远离现场之后才能打电话求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖 文/图）