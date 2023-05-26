端午节，博物馆里掀起研学热

今天是端午节，在洛阳各个博物馆里，丰富多彩的活动掀起阵阵研学热。

洛阳民俗博物馆里的研学活动

今天是端午节，在洛阳各个博物馆里，丰富多彩的活动掀起阵阵研学热。

2009年9月，联合国教科文组织正式审议并批准中国端午节列入世界非物质文化遗产，成为中国首个入选世界非遗的节日。

洛阳民俗博物馆里的研学活动

当端午邂逅非遗，传统节日与泥土，将碰撞出怎样的火花？22日上午，洛阳民俗博物馆开展了“泥土匠心 端午拾遗”主题社教活动。同学们一起参观“泥土中走出的河洛工匠——董强峰陶艺作品展”，了解古陶器的制作技艺，并沉浸式体验陶艺创作过程。

在洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆、洛阳考古博物馆里，孩子们一起制作龙舟灯、画团扇等，在有趣的互动中，感受历史文化、传统民俗的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 贾丹阳 席晓丹 文/图）