第四届洛阳乡村文化旅游季偃师分会场活动启动

22日，2023第四届洛阳乡村文化旅游季偃师分会场活动在偃师区首阳山街道鹿峰村启动。 22日，2023第四届洛阳乡村文化旅游季偃师分会场活动在偃师区首阳山街道鹿峰村启动。 2023第四届洛阳乡村文化旅游季偃师分会场活动将充分展示偃师厚重文旅风采和偃师淳朴好客的河洛风情，进一步传承弘扬河洛文化，增强洛阳乡村文化旅游品牌影响力，持续推动乡村文旅产业提质增效。 据了解，本次活动期间，偃师区将开展“塬上·包粽子”亲子包粽子活动、“塬上·看演出”趣野营天幕广场文艺演出、“塬上·展销会”偃师区各镇(街道)特色农产品集中展示展销、“塬上·美食街”鹿峰花海写生基地周边美食街等多篇章文艺休闲盛宴。偃师区曲剧团、偃师区豫剧团及文艺团体名家将倾情演绎戏曲、民乐、流行乐、器乐、舞蹈、朗诵等精彩文艺节目。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王祝鹏 宋晓琦 文/图)