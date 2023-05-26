送香囊、绑彩绳……端午节仪式感满满

“本来只是到景区游玩，没想到还收到了这么有意义的礼物！”22日上午，在龙门石窟景区门口，游客王先生接过身着汉服的志愿者赠送的香囊，高兴地说。

“本来只是到景区游玩，没想到还收到了这么有意义的礼物！”22日上午，在龙门石窟景区门口，游客王先生接过身着汉服的志愿者赠送的香囊，高兴地说。

五月五，挂香囊。端午节当天，洛阳市国资委联合洛阳文旅集团开展“爱心香囊赠游客，浓情端午送安康”主题党日活动，分别在应天门、天堂明堂、九洲池、龙门石窟4个景区入口处，为入园的前100名游客送上香囊、五色绳等祝福礼品，为市民游客送上祝福。

五彩绳，手腕绑；点雄黄，送安康。在九州池景区，志愿者在一位游客的手腕系上精致的五彩绳，祈愿吉祥安康，又给旁边的小朋友用雄黄“点额”，让大家近距离感受中华优秀传统节日文化。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图)