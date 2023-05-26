绿源电动车端午钜惠，换购活动诚意满满！

家里有旧电动车，想妥善处理却找不到合适的渠道？眼下，绿源电动车换购端午换购活动正如火如荼地进行中。有意向以旧换新的朋友可到我市绿源电动车各大门店，一览热销车型，惠购好车。

家里有旧电动车，想妥善处理却找不到合适的渠道？眼下，绿源电动车换购端午换购活动正如火如荼地进行中。有意向以旧换新的朋友可到我市绿源电动车各大门店，一览热销车型，惠购好车。

换购福利有哪些？具体可以换购哪些车型呢？据绿源电动车负责人朱世博介绍，为回馈广大新老顾客，此次绿源推出一款福利车型超低价换购。绿源MOC直购价2099元，以旧换新换购价仅需1599元(需60V旧车)。

绿源MOC

绿源S70

绿源Q-MODA

其中，绿源S70百公里液冷全城旗舰(72V26A石墨烯电池)，原价4699元，现价3799元，换购价3499元；使用60V20A踏板车以旧换新，仅需3299元。绿源Q-MODA换购价2599元（需60V旧车）。“家里的旧车一直不敢盲目转手，怕有风险。正好碰上这次换购活动，绿源这个牌子这么多年了，我和家人都很信任，以旧换新的旧车估价我们都很满意。”市民王先生说。

需要特别强调的是，任何品牌的旧电动车均可参与本次换购活动。更多详情可咨询绿源电动车各大门店工作人员。

(本文图片均为资料图片)⑧