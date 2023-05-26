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“潮享乐驾”汽车消费节购车补贴“点燃”洛阳市民消费热情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 16:05

　　今日，记者从洛阳市商务局获悉，自6月1日洛阳市2023年“潮享乐驾”汽车消费节购车补贴活动开展以来，洛阳市民购车热情持续高涨。从20日补贴系统开放至22日13时，申请购车补贴共有7354笔，申请额度超2800万。

　　“自活动启动以来，汽车消费市场客流量明显增加，人们的消费热情也在逐渐恢复。”某汽车品牌销售经理王朝说，“端午期间客流量还会大幅增加。”

　　此次活动洛阳市计划投入财政资金3000万元(实际以财政拨付为准)，对6月1日至6月30日购车的个人消费者提供惠民补贴。按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止，每人仅限享受一次补贴。

　　消费者需下载中原银行App，打开后点击页面下方“生活”，定位选择“洛阳”后点击“城市生活”，找到“潮享乐驾，汽车消费节”页面，最后按照要求填写相关资料并提交(提交后请注意绑卡)。

　　特别提醒的是，购车补贴按照申请和审核通过的先后顺序发放其银行账户，先到先得，发完即止。若补贴资金余额不足以支付最后一名符合条件的申请人的全额补贴，按照资金余额支付，不足部分不再支付，因此有补贴需求的消费者请尽快提交申请。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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