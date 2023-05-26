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考生们看过来！“2023年高考网上咨询周”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 14:15

　　22日，根据教育部“2023高考护航行动”安排部署，“2023年高考网上咨询周”活动启动。

　　考生可通过教育部“阳光高考信息平台”网页、“阳光高考信息平台”微信公众号、“阳光高考”百度小程序等参与咨询周活动，了解有关高校的视频直播活动安排，活动将持续至28日。

　　活动形式

　　活动期间，平台将提供文字问答和视频直播两种方式。

　　文字问答咨询时间为9点至17点，鼓励高校积极采用视频直播方式开展招生宣传和咨询。

　　各高校将加强线上招生宣传，为考生、家长提供准确权威、周到细致的志愿填报咨询指导和服务。

　　为提高咨询效率，请考生先浏览各高校发布的信息，了解相关情况。

　　高考提醒

　　按照安排，6月25日高考放榜。河南省教育考试院将通过普通高招考生服务平台只读邮件向考生发送电子成绩单。考生也可在省教育考试院公布的网站上查询本人成绩。

　　6月26日起，网上志愿填报开始。今年我省高考志愿填报工作继续在网上进行，高考志愿须由考生本人填报，分三次进行。

　　洛阳市教育考试中心提醒，今年考生可填报的志愿数量增加。在本科一批、本科二批、国家专项计划本科批、地方专项计划本科批、高职高专批、地方公费师范生、体育类专业各批次，以及艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批，实行平行志愿，每个批次可填报的志愿数量，从以往的可填报5所、6所或9所高校，变为今年的均可填报12所高校，高分考生落榜风险将进一步降低。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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