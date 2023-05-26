端午节假期，来洛阳美术馆参观书画展吧

记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。

记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。 记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。开放时间：9时到11时30分；14时到17时30分。 目前，洛阳美术馆推出以下展览，您可前往参观： “妙造自然”——李建隆、王军伟中国工笔画双人展 展览地点：洛阳美术馆三楼展厅 展览时间：6月21日—7月2日 京洛魏魏 赫赫帝宗——北魏宗室勋戚墓志拓片展 展览地点：洛阳美术馆一楼展厅 源头活水——文柳川、李建杰、张建京、刘灿辉中国书画作品展 展览地点：洛阳美术馆一楼展厅 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图）