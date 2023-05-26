端午节假期，来洛阳美术馆参观书画展吧

记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。
记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。
记者从洛阳市文联获悉，洛阳美术馆2023年端午节假期(6月22日至6月24日)正常开放，欢迎广大市民朋友前来免费参观。开放时间：9时到11时30分；14时到17时30分。
目前，洛阳美术馆推出以下展览，您可前往参观：
“妙造自然”——李建隆、王军伟中国工笔画双人展
展览地点：洛阳美术馆三楼展厅
展览时间：6月21日—7月2日
京洛魏魏 赫赫帝宗——北魏宗室勋戚墓志拓片展
展览地点：洛阳美术馆一楼展厅
源头活水——文柳川、李建杰、张建京、刘灿辉中国书画作品展
（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 牛珂 文/图）
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