省运会围棋比赛赛程过半 洛阳队全线领先

21日下午，省运会围棋比赛结束了混合双人组第五、第六轮比赛，洛阳两对选手双双胜出。至此本届省运会围棋比赛赛程过半，洛阳代表队在各组别项目上全线领先。
21日下午，省运会围棋比赛结束了混合双人组第五、第六轮比赛，洛阳两对选手双双胜出。至此本届省运会围棋比赛赛程过半，洛阳代表队在各组别项目上全线领先。
21日下午，省运会围棋比赛结束了混合双人组第五、第六轮比赛，洛阳两对选手双双胜出。至此本届省运会围棋比赛赛程过半，洛阳代表队在各组别项目上全线领先。
赛事主办方介绍，22日，所有组别开始进行最后三轮比赛，23日上午将决出各项目一二三等奖项。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）
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