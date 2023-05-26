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“洛阳创新”成功配套全球首台16兆瓦海上风电机组
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 14:06

　　21日，记者从洛轴获悉，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组各部件近日运抵福建平潭，将在此完成合体组装，其上应用的核心部件主轴轴承来自洛轴。“洛阳创新”推动我国海上风电大容量机组在高端装备制造上实现重要突破。

　　作为风力发电机的核心部件，素有风机“心脏”之称的主轴轴承，是发电机和轮毂的核心连接传动件，承担着承受径向力、提高传动效率的关键功能。此前由于技术壁垒高、国产化率较低，相关产品国内市场曾长期被外国企业垄断。

　　再加上大功率风电轴承既需要在更大尺寸条件下确保材料性能得到提升，又需要在径向力和轴向力增加的情况下保证可靠性并达到设计使用寿命，这就对轴承制造企业进一步提出了严格要求。

　　在产品研制过程中，洛轴将行业领先的研发制造优势与用户使用经验相结合，在原材料选择、产品设计、工艺制造等方面反复进行设计论证，采用有限元分析等手段，在产品热处理、工序加工、保持架制造、表面涂层等方面取得突破，解决了行业发展的“卡脖子”难题，最终形成企业独有技术，有效保证产品的顺利落地，结束了我国不能研发制造此类高端产品的历史。

　　根据规划，全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组各部件在平潭合体及实现并网发电后，将成为我国已投运的最大海上风电机组。在额定工况下，单台机组平均每年可输出超过6600万千瓦时的清洁电能，能够满足3.6万户三口之家一年的生活用电，可节约标煤约2.2万吨，减排二氧化碳约5.4万吨。

　　“作为开创风机轴承国产化先河的企业，我们后续将继续紧跟风机行业发展趋势，与风机行业头部企业共同推动风机轴承国产化，加速推动我国大功率风机主轴轴承从并跑到领跑。”洛轴相关负责人表示。

　　目前，洛轴已在大兆瓦陆上风电轴承、海上风电轴承等高端产品领域实现全系列、全覆盖。后续企业将持续加大大兆瓦风电轴承国产化研发力度，有序提升产能、持续科研创新、巩固行业地位，用更多系列、更高品质的清洁能源产品，共同推动我国装备制造业实现高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 余柯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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