洛阳市开展“三个一批”重大项目推进情况专项审计调查

记者21日从洛阳市审计局获悉，按照省审计厅统一部署，洛阳市近日对15个县区的“三个一批”重大项目推进情况开展了专项审计调查。
记者21日从洛阳市审计局获悉，按照省审计厅统一部署，洛阳市近日对15个县区的“三个一批”重大项目推进情况开展了专项审计调查。
记者21日从洛阳市审计局获悉，按照省审计厅统一部署，洛阳市近日对15个县区的“三个一批”重大项目推进情况开展了专项审计调查。
“三个一批”项目建设活动是省委、省政府高位推动项目建设、加快推进我省现代化经济体系建设的重大举措。此次审计聚焦产业政策落实和投资结构优化、工程建设项目审批制度改革及手续办理效率、“三个一批”活动相关政策落实、专项资金管理使用、重大项目建设等情况。
洛阳市审计局相关负责人表示，通过此次审计调查，摸清全市“三个一批”项目实际进展情况，检查“三个一批”项目推进中是否存在投资审批制度改革落实不到位、虚假投资、虚假开工、专项债资金滞留闲置等突出问题。同时，促进市县两级政府及相关部门加强对“三个一批”项目的服务保障，规范项目建设管理，推动全市积极扩大有效投资，优化投资结构，推动产业高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 聂一铭 文/图）
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