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第四届洛阳乡村文化旅游季孟津区分会场活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 14:06

　　21日，2023第四届洛阳乡村文化旅游季孟津区分会场启动仪式在孟津区朝阳镇南石山村举行。

　　启动仪式现场设置了特色产品展区，展示了会盟大米、送庄瓜果等农产品，以及唐三彩、孟津剪纸等传统非遗文创产品，还精心组织了汉服演艺、端午民俗等沉浸式演艺活动。

　　本届乡村文化旅游季活动期间，孟津区将充分挖掘河洛农耕文化、乡土文化、乡村特色、民风民俗和秀美风光，采取线上线下活动相结合的形式，全方位展示孟津新时代乡村旅游风貌，突出孟津乡村特色，助力乡村振兴。

　　启动仪式上，孟津区围绕当地乡村文旅资源，推出了五条精品旅游线：以“寻根问祖”为主题，深入挖掘伏羲文化，打造伏羲文化寻根线；以“感受历史”为主题，整合区内文物景区、纪念馆和古村落等资源，打造历史文化体验线；以“黄河风情”为主题，深入挖掘黄河文化资源，打造黄河风情观光线；以“休闲采摘”为主题，充分发挥近郊优势，串联观光园区和采摘园，打造郊野休闲采摘线；以“研学教育”为主题，深入挖掘非遗内涵，将非遗融入研学，打造民俗非遗研学线。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 陈蓉 张继宏 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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