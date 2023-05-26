端午假期，天气“热”情洋溢

今天多云到晴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温20℃到34℃。

在兴洛湖公园，市民赏花观景

夏至刚过，又迎端午。今天是端午假期首日，您是否有出行计划？近期外出可能要接受高温“烤”验，勿忘防暑降温。

昨日上午，市气象局发布重要天气报告，受大陆暖高压脊控制，22日至28日，我市除南部山区外，大部分县区将持续晴热高温天气，日最高气温为35℃到37℃。其中，26日至28日，东部和北部个别乡镇最高气温将达37℃到39℃。本轮高温过程持续时间长，高温中暑的气象风险高，外出要做好防暑降温措施，如驾车出行注意防范高温爆胎等。

小荷

市气象台根据最新气象资料分析，昨日、今日受中低层辐合线影响，部分地区有分散性降水伴随强对流天气，27日、28日受东移槽影响有阵雨或雷阵雨天气。夏季天气多变，预报时效较长，建议您及时关注最新天气预报。

最近几天天气预报

今天：多云到晴天，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，气温20℃到34℃。

明天：晴天间多云，气温21℃到35℃。

24日(周六)：晴天到多云，气温20℃到34℃。

25日(周日)：多云间晴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温23℃到34℃。

26日(周一)：多云间晴天，气温23℃到35℃。

27日(周二)：多云到阴天，气温25℃到36℃。

28日(周三)：阴天有阵雨或雷阵雨，气温27℃到34℃。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 郭铭博/文 记者 张光辉/图）