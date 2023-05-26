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老旧小区咋改造？涧西推出线上“意见箱”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 09:46

　　“现在不用跑腿，在家就能对我们小区改造提出建议，真是方便多了。”20日，提起涧西区新上线的老旧小区改造民意征集微信小程序，该区瀛洲街道卧龙小区居民辛全连连称赞。近日，该小程序上线，让居民线上对老旧小区改造提出意见建议。

　　说起制作小程序，涧西区住建局有关负责人表示，改造老旧小区，涉及千家万户，诉求也千头万绪，最难的是做好群众协调沟通工作。有了小程序，居民在家就能对小区改造提出意见，不仅省时省力，还能推动小区改造“对症下药”。

　　涧西区今年将对131个老旧小区进行改造，涉及群众32054户。老旧小区怎么改造？光征求群众意见就是一个大工程，只有找到最大“公约数”，才能改到群众的心坎上。

　　今年，涧西区住建局与河南科技大学合作开发了一款小程序，畅通群众沟通渠道。登录小程序后，居民可以结合文字和图片发表对小区改造的意见。涧西区住建局工作人员结合群众意见，深入实地走访，进行分析研判，提出改造意见，并向施工单位反馈，推动小区改造取得实效。目前，该小程序已在今年涧西区所有改造的小区上线。

　　以辛全居住的卧龙小区为例。该小区始建于20世纪90年代，共有17栋楼868户居民，存在外墙立面破旧、停车位不足、树木影响采光等现象。前不久，辛全通过小程序反映了意见。

　　卧龙小区改造工程施工方有关负责人介绍，他们将对影响居民生活的植物进行移植，优化小区绿化，并提升小区道路、规划建设停车位、更新健身器材、推动雨污分流，营造生态宜居的小区环境。

　　截至目前，涧西区住建局已通过小程序收到872条意见建议。“我们正抓紧分析研判群众意见，切实做到因地制宜，同时进一步优化小程序管理机制，方便群众参与小区改造过程。”涧西区住建局有关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 辛宇）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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