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社区有个“织造车间” “赵厂长”带大家搞编织
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.22 09:47
“赵厂长”(右)与大家切磋编织技艺

　　听说涧西区重二社区有个“织造车间”，还有位领头的“赵厂长”义务带着大家一起编织，引来许多居民前来求教。这是怎样一个“织造车间”？“赵厂长”又是何人？

　　20日，记者走进重二社区，围坐在一起的十几位热爱编织的居民映入眼帘，她们双手不停地挥动着棒针、钩针，欢声笑语飘向四周。

　　“赵老师，我这几针有没有钩错？”“你帮我看看，这个花纹的针法钩对了吗？”……学员们上手工编织课，大家相互切磋，非常热闹。

　　坐在中间的那位63岁的女士，就是大家公认的“赵厂长”。她叫赵鲜红，从小就喜欢编织，退休后闲着无聊，就编织了几件“好东西”来装扮家里，街坊邻居看见后，登门请教者络绎不绝，还有人请她上门施教。

　　社区工作人员了解到辖区许多居民喜欢编织，正巧看到《洛阳晚报》刊发的关于赵鲜红编织的故事，便邀请她任“织造车间”的“厂长”。

　　为何起名叫“织造车间”？重二社区相关负责人道出了其中的缘由。

　　“‘织造车间’是我们打造的‘工业风课程’之一，这是为了让曾经在工厂奋斗过的老年人找寻青春回忆。”该负责人介绍，“工业风课程”与辖区居民的工业情怀密不可分。在新中国第一个五年计划时期，大厂建设需要人才，许多居民跟随父辈响应号召，从各地奔赴洛阳，支援建设，该辖区所处的区域正是洛阳工业集聚地。

　　今年以来，重二社区邻里中心结合社区工业特色，打造“织造车间”手工编织和共享缝纫、“维修车间”小家电免费维修、“筑梦车间”舞动人生丰富文娱生活、“逐梦车间”童心逐梦少儿活动等8个特色服务项目，立足自身优势，以更加和谐的社区氛围，不断提升社区居民共治共建共享水平，不仅为居民们的幸福生活增色，还为“五星”支部创建工作助力添彩。

　　一张圆桌、几把凳子、几团毛线、几根棒针，“织造车间”就这样开工了。

　　时尚靓丽的毛线帽、款式新颖的包包、简约大方的鞋子……记者在现场看到，在“织造车间”内，这些酷爱手工编织的居民用五彩线编织出各种实用的物品。

　　“我退休后，闲着也是闲着，不如跟着赵老师一起学手工编织，一来丰富了我的业余生活，二来可以帮助那些需要帮助的人，老有所乐。”今年50岁的孙丽娅告诉记者，她非常爱好手工编织，除上课外，平时有什么问题就向赵老师请教。渐渐地，编织帽子、围巾、包包、鞋子样样都学会了。

　　“一个人在家编织挺孤独无趣的，一群人扎堆编织，会织的教不会织的，织得好的把窍门告诉织得一般的，大家有说有笑，那感觉就不一样了，很开心。”赵鲜红对记者说，她很喜欢这种编织方式，也很乐于与大家分享编织方法和技巧。

　　如今，越来越多的居民走进各类“车间”，聚在一起切磋技艺，比拼本事，共同找寻属于自己的“大厂记忆”。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李亚娟 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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