核酸采样亭“变身”劳动者（环卫）驿站

近日，瀍河区在综合考虑周边环境、城市发展等多重因素的基础上，对辖区16个核酸采样亭进行改造再利用，将其升级为劳动者(环卫)驿站，以实现物尽其用。

近日，瀍河区在综合考虑周边环境、城市发展等多重因素的基础上，对辖区16个核酸采样亭进行改造再利用，将其升级为劳动者(环卫)驿站，以实现物尽其用。

昨日，记者走进驿站，发现驿站内有藿香正气水、风油精等用品，为环卫工人提供方便。正在休息的环卫工人对改造后的驿站赞不绝口：“这个改造实在太好了，为我们提供了休息的空间。”

考虑到辖区不少核酸采样亭闲置，加上雨季已经来临，瀍河区决定将核酸采样亭改造成劳动者(环卫)驿站，并将其布局在建筑物较少的中州东路延长线河洛古城东侧路段，满足为环卫工人遮风挡雨的现实需求，着力打造“环卫之家”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王少峰 文/图）