电灯装上遥控器 老人起夜不用摸黑了

日前，涧西区79岁的居民郭穗坐在卧室的床上，手里拿着一个白色的遥控器，对着墙上的日光灯轻轻一按，“啪”，灯亮了，照得屋里明晃晃的；她又按了一下遥控器，灯灭了，郭穗笑得合不拢嘴：“真好，这回我再也不怕摸黑上厕所了！”

朱毅彬测试电灯遥控器

日前，涧西区79岁的居民郭穗坐在卧室的床上，手里拿着一个白色的遥控器，对着墙上的日光灯轻轻一按，“啪”，灯亮了，照得屋里明晃晃的；她又按了一下遥控器，灯灭了，郭穗笑得合不拢嘴：“真好，这回我再也不怕摸黑上厕所了！”

“以后，您就把这个遥控器放在枕头边，用的时候按一下，这个按键很大，操作很方便！”热心人士戴红拿起遥控器，对老人仔细叮嘱道。旁侧，70岁的居民朱毅彬正在反复检查日光灯的接线处，并用绝缘胶布对线头进行封闭。

郭穗是涧西区重庆路二社区的居民，安装电灯遥控器是她长期以来的心愿。在涧西区从事教育工作的戴红是个热心肠，也是帮助郭穗实现心愿的人；朱毅彬是具体操作人——这一切，源于重二社区立足于群众需求推出的“百个心愿”活动。“通过入户走访征集群众的心愿，鼓励和发动党员、‘能人’志愿者或辖区共建单位进行‘认领’，解决居民的实际问题。”重二社区相关负责人告诉记者。

郭穗的心愿就是这样被社区网格员知晓的。包括她在内，社区好几户老年居民都有同样的需求。“老人们说，因为卧室电灯的开关都在房间门口的墙上，床边没有地方放台灯，半夜起来上厕所很不方便，特别怕摔倒。”社区网格员说。

了解到这一情况后，工作人员立刻想到了社区“能人”朱毅彬。退休前，他长期从事电气方面的工作，肯定有好办法。“简单，给卧室的电灯加装个遥控器就行了。”果然，朱毅彬一听此事，就提出了解决方案。之后，社区工作人员又将这个微心愿进行发布，戴红第一时间认领并个人出资用于购买遥控器等材料。

19日9时许，朱毅彬、戴红和社区工作人员一起，带着钳子、螺丝刀、电笔、绝缘胶布等工具，开始逐户为之前统计的居民安装遥控器。朱毅彬说，和普通开关相比，遥控器上面多了一个远程无线控制器，装上两节7号电池即可，老人坐在沙发上、躺在床上都能用，和电灯自带的开关也不冲突。“以前床头得准备一个小手电，现在不用了，这东西还挺先进呢！”居民张建海说。

重二社区相关负责人说，为老人家里的电灯加装遥控器，是“百个心愿”活动的其中一项。此前，社区通过对接不同群体的老人，已经解决了一些看似琐碎却和生活密切相关的问题。今后，他们将持续征集居民心愿，通过挖掘“三自”组织的潜能，推出更多惠民生、暖民心举措，为老年人提供更优质的服务，让他们居有所养、居有所乐。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）